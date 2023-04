Laura Moure y Jorge Fernández se ponen a prueba, ¿Quién sabe más sobre ‘La ruleta’?

¿Quién crees que es el que más sabe a cerca del programa y de lo sucedido en el mismo? Hemos querido poner a prueba a Laura Moure y a Jorge Fernández con un test sobre momentos del programa y curiosidades, para ver si están aprobados en sus conocimientos sobre todo lo sucedido en estos 17 años.

Algunas como ‘¿Cuántas veces se han llevado el coche?’, ‘¿Cuál ha sido el mayor premio que se han llevado?’ o ¿Cuántos concursantes han pasado por la ruleta?’, han sido las preguntas seleccionadas para ver cómo anda la pareja sobre lo sucedido.

Juntos han recordado numerosos momentos y se han quedado muy sorprendidos con otros al no acertar la respuesta y ver cuál era la real, como la pregunta sobre cuántos concursantes han pasado por la ruleta donde se han quedado muy sorprendidos al ver la cantidad de concursantes que les habían visitado ya, a ello Jorge reaccionaba diciendo: “¡Como para que luego me digan que si me acuerdo!”.