VÍDEO INÉDITO: La comprometida pregunta de Joaquín a Leo Harlem: ¿Alguna vez se te ha ido la pinza?

Leo Harlem es un verdadero profesional en el mundo del humor, el invitado no solo es el rey de los monólogos, sino que se ha hecho un hueco en el mundo del cine como actor de comedia. Rápido y con una gran capacidad de gestualizar, el leonés es capaz de contar un chiste o hacer un monólogo sobre cualquier tema cotidiano de nuestro día a día.

“Quedarme en blanco no, pero alguna vez se me ha ocurrido algo bastante bueno en directo y al volver he tenido que enganchar con otro tema que iba mejor”, ha asegurado Harlem sobre algo que se puede convertir en un bombazo en directo.

Leo Harlem también valora el público, “no es lo mismo en Bilbao que en Sevilla, pero cuando sale un pelotazo de estos, dices buah”, ha afirmado el humorista sobre la rápida capacidad que debe tener de hilar e improvisar a veces sobre el escenario.