Las tomas falsas de Piqué e Ibai en Joaquín, el novato: “Le metemos show”

Gerard Piqué e Ibai Llanos han aterrizado en Joaquín, el novato con ganas de realizar un gran espectáculo. Los socios de las Kings League han convertido a Joaquín en todo un streamer.

Una de las pruebas que le pusieron ha sido la del globo de helio. Una broma en la que Joaquin ha puesto la voz de Manuel Ruiz de Lopera.

Inai Llanos se ha indignado ante el globo al no alterarle su voz, “a mí no me afecta”, ha confesado el streamer de éxito.

Susana Saborido, Salma y Daniela también han sido las protagonistas de momentos muy divertidos junto a Joaquín, desde su imitación de Chiquito de la Calzada a los momentos en los que se traban.

Descubre las tomas falsas de Gerard Piqué e Ibai Llanos en Joaquín, el novato.