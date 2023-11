La pregunta más arriesgada de Joaquín a Bárbara Rey: ¿Te llegaste a enamorar del Rey?

La artista ha explicado cómo surgió su romance con el rey emérito, desde la primera llamada del monarca en la queBárbara Rey acabó insultándole al pensar que era una broma telefónica, hasta el primer día que visitó el palacio de la Zarzuela.

La vedete ha dado su opinión sobre el conocimiento de la reina Sofía ante esa infidelidad y ha recordado los momentos en los que la Reina aprovechó un besamanos para preguntarla por su vida privada.

Joaquín ha querido saber si Bárbara Rey estuvo realmente enamorada de Juan Carlos I y se ha lanzado a hacerle la pregunta a la invitada.

“Le he querido mucho, pero no me podía enamorar de él, porque era un hombre con el que no podía ir a ninguna parte”, ha confesado la vedette sobre su romance con el rey emérito.

Una relación ante lo que Bárbara Rey veía “un futuro muy oscuro” y ha desvelado quién dejó a quién en la relación.