Piqué desvela su peor derrota como futbolista: “Me llega a coger más joven y no me recupero”

Ibai Llanos ha querido descubrir si su socio de la Kings League era una persona que se picaba mucho en los terrenos de juego.

“Cuando eres joven te afecta mucho más, yo llegaba a casa y no comía, un poco tu actitud”, le ha explicado Piqué a Ibai sobre cómo afectan las derrotas en la juventud.

Con los años y la experiencia, el catalán asegura que le duran menos los mosqueos.

El defensa ha recordado que cuando él llegó al FC Barcelona ganaron los seis títulos que disputaban.

“La derrota que más me dolió en mi vida fue la del Liverpool, me llega a coger más joven y no me recupero”, les ha confesado Gerard Piqué a Joaquín e Ibai Llanos.