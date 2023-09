La opinión de Tamara Falcó sobre las redes sociales: “A los que no me gustan sus comentarios los elimino”

Tras enseñar a elaborar una receta de casa de Isabel Preysler al Novato, la invitada ha querido presentar a tres de sus grandes amigas a Joaquín Sánchez.

La marquesa de Griñón es una persona conocida desde su niñez al ser hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó. Durante un aperitivo junto a sus amigas Genoveva Casanova, Teresa baca y Ágatha Ruiz de la Prada, Tamara Falcó ha desvelado su opinión sobre los comentarios de la gente en las redes sociales.

“Yo reconozco que me afecta, en mi Instagram tengo una comunidad fantástica, pero a los que no me gustan sus comentarios lo elimino directamente”, ha asegurado la invitada de Joaquín, el novato.

Sobre la prensa, Tamara Falcó asegura que no la lee, una frase ante la que Ágatha Ruiz de la Prada ha querido alabar a su amiga, “Tamara es una gran comunicadora y lo que más me gusta es su naturalidad”, ha dicho la diseñadora.

Una opinión sobre la que el resto de los comensales se han mostrado de acuerdo. “Todos los medios la quieren”, apostillaban sus amigas.

Genoveva Casanova ha hablado de la dureza que pasó una temporada y sintió la intensidad de la prensa, “era brutal y no tenías forma de protegerte”, ha dicho la amiga de Tamara Falcó. Un acontecimiento que hizo que Genoveva Casanova se alejara del mundo de la prensa.

Teresa Baca ha confesado que a ella sí le afecta lo que digan en las redes sociales, “puede llegar a hacer daño”, ha afirmado la invitada.