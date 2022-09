¡Exclusiva! La entrevista de trabajo que hicimos a Joaquín: ¿Cómo no íbamos a cogerle?

Como cualquier aspirante a un empleo, Joaquín Sánchez ha tenido que pasar por la entrevista de trabajo. Para la nuestra, el futbolista se pone casi serio pero siempre con una sonrisa. ¡Tiene que causarnos buena impresión!

Nombre completo, experiencia laboral... En esos datos no se suele mentir. ¿Idiomas? "Español, cortito... y el italiano", asegura, aunque con nivel de iniciación... y algo nos chapurrea para demostrarlo.

Joaquín no duda al señalar sus puntos fuertes: "El transmitir". Y sorprende con los débiles: "Que no me cree nadie". También con su mayor logro profesional: "Hacer un huevo frito en condiciones".

No muchas entrevistas de trabajo exigen contar un chiste, pero él es Joaquín y no podía faltar. Con tanta gracia y tanto encanto, ¿cómo no íbamos a darle el puesto? Ya estamos deseando verle en acción, muy pronto en 'Joaquín, el novato'.