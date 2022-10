La confesión de Rosario sobre Lola Flores: “Mi madre tuvo algún novio futbolista”

Joaquín Sánchez le recuerda a la artista una frase que decían sobre Lola Flores, “no canta, no baila, pero no te la pierdas”, una afirmación que el deportista piensa coger si se quiere dedicar al mundo de la canción. “Mi madre era de verdad no se la pierdan, más que cante y más que baile” asegura la invitada.

Rosario Flores explica los lazos de su familia con el mundo del fútbol, recordando la historia de amor que vivió su madre con un futbolista, “Biosca fue un amor de mamá de toda la vida, que la dejó por su mujer y tuvo una depresión muy grande, que la duró dos minutos” relata sonriendo Rosario.

Además, su tía Carmen Flores está casada con el futbolista Isidro Sánchez, “mi tía Carmen es un fenómeno jugando al fútbol” asegura la cantante. Fruto de esa relación, nació el futbolista y entrenador Quique Sánchez Flores.

Joaquín Sánchez recuerda con cariño la época en la que entrenó con Quique Sánchez Flores en el Valencia, “Fue entrenador mío dos años cuando yo firmé con el Valencia aquel pelotazo” confiesa el futbolista.

Rosario Flores y Joaquín Sánchez destacan la importancia que tiene tener temperamento para dedicarse al mundo del fútbol.