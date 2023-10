¿Adivinará Manuel Carrasco sus éxitos en diferentes idiomas?

El exfutbolista se ha vengado de la primera prueba que le ha hecho el cantante y ha querido practicar idiomas con el de Isla Cristina y ha decidido proponerle un juego a Manuel Carrasco en el que tendrá que adivinar los nombres de sus éxitos dichos en diferentes idiomas.

Joaquín ha decidido arrancar usando el inglés con las palabras ‘There are loves that last a lifetime’, una frase que el invitado ha acertado a la primera, ‘Hay amores que duran toda la vida”, ha dicho Carrasco al referirse al título de la canción.

Para el segundo tema, el Novato utiliza su idioma favorito, el italiano. Joaquín se arranca con la frase ‘Che bello è amare’. Manuel Carrasco no se lo piensa ni un segundo y responde con ‘Qué bonito es querer’ llevándose un olé del exfutbolista.

Cuando llega el alemán, la cosa se le complica a Manuel Carrasco, “me voy ya para mi casa”, ha dicho el invitado ante la pronunciación de Joaquín en esa lengua. ¿Será capaz de adivinar el título de la canción?