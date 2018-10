Joana y Miquel, cuatro años de relación y una hija en común

Joana (31 años). Modelo de Vitoria. Siente que su relación está al límite. Cree que el inicio de relación fue “de película bonita y ahora es una película de terror”. Se enamoró de su pareja en un concurso de belleza. Está tan empeñada en mantener a la familia unida que no es consciente de la falta de cimientos de su relación. Su pareja reconoce abiertamente que no está enamorado de ella y que necesita estar con otras mujeres. No es feliz con su pareja y se siente “decepcionada, engañada y dolida”. Le gustaría que, con la terapia, Miquel “aprendiera a echar de menos y a querer de verdad. A darse cuenta de que no puede estar con varias personas a la vez”.

Miquel (34 años). Modelo de Almería. Él mismo se define como “un semental” y una persona muy maniática, especialmente con la comida. Considera que está en su mejor momento físico como para estar con una sola mujer sin importarle el daño que le está haciendo. Confiesa no estar enamorado, pero, a la vez, está encantado de recibir de su pareja un amor tan incondicional y puro que se niega a dejarlo marchar. Le gustaría tener una relación abierta, pero cree que su chica “no necesita” estar con otros hombres.