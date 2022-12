Varios vecinos de Calpe reciben facturas de luz superiores a los 6.000 euros

Francisco de la Fuente recibió una factura de luz por un importe de más de 6.000 euros, concretamente por valor de 6.349 euros. La compañía eléctrica le dio un plazo de tres meses para pagarla y él pidió un prestamo al banco para hacer frente al pago. Desde 2007 la compañía no leía el contador.

"Cuando recibí la factura, lo primero que hice fue denunciarlo a la oficina del consumidor, al Ministerio de Industria, al Sindic, a todo el mundo y lo único que me facilitaron fue un número de expediente. Lo peor fue que desde la Oficina del Consumidor me dijeron que la compañía eléctrica tenía razón", afirma Francisco. "Al ver que nadie me hacía caso, decidí emprender la lucha por mi cuenta y conté mi caso a los medios de comunicación. A los pocos días, dos directivos de la compañía eléctrica vinieron a mi casa y llegamos a un acuerdo satisfactorio. Lo que es lamentable es que las instituciones no hagan nada para evitar estos abusos", se lamenta Francisco.

Adela Ausina es otra de las afectadas por estas facturas abusivas. A esta mujer le quitaron la luz cuando estaba a punto de dar a luz a su primer hijo y tuvo que ir a un hotel ya que había recibido una factura de 6.672 euros.