Varios pasajeros de un vuelo de Ryanair se bajan del avión temiendo por su seguridad

Igor, Chechu, Guillermo o Noelia son cuatro de los pasajeros que sufrieron una nueva avería de la polémica línea de bajo coste Ryanair que cubría el vuelo entre Barcelona y Bilbao. Algunos de los pasajeros decidieron alquilar unos coches y viajar por carretera, mientras otros, una vez solucionado el problema, volaron a sus destinos.

"Todo fue muy raro. Intentaron arrancar el avión más de tres veces y no lo lograban. Todo se complicó cunado escuché al comandante del avión decir que tenían que resetear. A mí eso me suena a videojuego", asegura Chechu, uno de los que se bajaron del avión temiendo por su seguridad. Los pasajeros han criticado además la actitud y la manera con la que les trataron los responsables del avión. "Me pidieron 3 euros por el botellín de agua que pedí. Las azafatas no hablaban nada de español", se queja Chechu.

Ryanair ha asegurado en un comunicado que se trataba de una incidencia "menor". "Lo cierto es que la actuación de la tripulación no invitaba a la tranquilidad", dice una de las personas que viajaron.