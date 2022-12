La Unión Europea califica la reforma laboral española de ineficaz e injusta

"El drama no está en tener un puesto de trabajo temporal, el drama estener un puesto fijo y que te echen a la calle con 20 días y dos mensualidades como mucho, una miseria y luego buscarte la vida", asegura el economista Gonzalo Bernadós en Espejo Público. Es el caso de Blanca, por ejemplo. Licenciada en periodismo, auxiliar de enfermería y con un máster, a sus 31 años todavía no ha tenido oportunidad laboral. "Solo he tenido un trabajo y no me pagaron. Ves que hay tanto becario, que ni siquiera ofertan puestos de trabajo", asegura.

La solución de Bruselas pasa por reformar la reforma. "Es incalificable lo que pide Bruselas. Ellos dicen que van a mejorar la situación de los temporales. Nada de eso, lo que quieren hacer es empeorar la de los fijos", dice Bernadós. "La competitividad depende de la productividad y los salarios y parece que la Unión Europea solo se fija en los salarios".