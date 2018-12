Ainhoa Arteta, la soprano vasca: "Si nos apoyamos en la cultura, en el avance y en el progreso, cada vez seremos mentes mucho más civilizadas"

Ainhoa Arteta cree en la Constitución y en la Transición en un momento en el que el independentismo catalán está haciendo mucho ruido. Respecto a la declaración de José Manuel García-Margallo: "Más que un cambio de etapas, estamos en una etapa de cambios", la cantante vasca opina que "no tenemos que asustarnos, no tenemos que complicarnos, tenemos que saber resolver y crecer con ello, de las dificultades y adversidades se crece"

No es la primera vez que la cantante reivindica que tiene 32 apellidos vascos pero se siente española. La soprano vasca defiende que "viajar abre muchísimo la mente, estamos en un etapa donde la globalización tiene que primar". "Hay que reivindicar el derecho del ser humano a respetar sus culturas", añade Ainhoa Arteta.

Ainhoa fue objetivo de la organización terrorista ETA y solo su padre sabía que estaba siendo amenazada. "Si no denuncias estás cooperando de alguna forma con esta historia", defiende la cantante. Ainhoa se pregunta por qué queremos estropear siempre todo y no tenemos un ápice más de tolerancia y de convivencia en nuestro país y "nos olvidamos de todo lo que nos ha costado llegar al bienestar".

La soprano defiende España: "Es uno de los países con uno de los patrimonios históricos más grande de Europa", pero considera que el turismo cultural "es de cierto poderío adquisitivo y debería de fomentarse más". "España está plagada de auditorios maravillosos y deberían ofrecerse más festivales" opina la cantante ya que el turismo cultural "influye en la gastronomía, en el comercio y en todo".

Respecto a la sentencia de La Manada y la ratificación de nueve años de prisión para sus miembros por abuso sexual y no por agresión o por violación, Ainhoa Arteta, como mujer activa en la denuncia de actitudes machistas, opina que "simplemente forzar a una mujer a algo a lo que se niega es violación". La soprano defiende que no solo la violencia también está presente en los hombres "aunque la mayoría sea de hombres hacia mujeres". Para la cantante la cultura, el avance y el progreso son puntos claves para combatir estos hechos: "Si nos apoyamos en la cultura, en el avance y en el progreso, cada vez seremos mentes mucho más civilizadas".

"Si nos apoyamos en la cultura, en el avance y en el progreso, cada vez seremos mentes mucho más civilizadas"

Hablamos con Ainhoa Arteta de su pasión, la música. Con su personaje de éxito, 'Violeta', en 'La Traviata', la soprano tuvo que volver a aprender a cantar el personaje: "Perdí el instrumento, me retiré un año y entonces se retiraron los agentes, la vuelta fue dura", cuenta la cantante.

La soprano vasca alaba a sus compañeros de profesión Ruth Inista, Sabina Puértolas, Carlos Álvarez, y Jorge de León, entre otros: "Estamos viviendo un momento de cantantes españoles por el mundo que es espectacular". La pérdida de su compañera de profesión, la cantante Montserrat Caballé afectó mucho a Ainhoa Arteta ya que tenía mucho cariño a Montserrat a través de la estrecha relación que mantenía con su hija Monsita: "Yo me sentía muy identificada con su madre porque ser madre y llevar esta carrera es complicado, mis hijos entienden mi profesión, sobre todo mi hija mayor".

La soprano no considera cantar su pasión: "No es mi profesión, es mi pasión, yo necesito cantar y me gusta ver a la gente cantar, cantar hace que nos expresemos y todos deberíamos hacerlo". Gran parte de la carrera de Ainhoa Arteta es recital, la cantante hace un recital muy especial este lunes en el Teatro de la Zarzuela, para la soprano es "poesía de la mayor calidad con música de los mejores compositores".

La madurez vocal es uno de los adjetivos con los que se identifica a Ainhoa Arteta. La cantante relativiza todo lo que opinen, precisamente por esa madurez que ha conseguido después de su larga trayectoria profesional: "A veces coincides con el crítico y a veces no". "Las carreras no las hacen los críticos, las carreras las hacemos los cantantes", defiende Ainhoa.

Los padres de Ainhoa aseguraban que en su caso fomentaban la pasión y no el trabajo. "Sin pasión sería imposible aguantar este ritmo, las maletas, las ausencias", responde. La cantante se siente afortunada por ser "el vehículo de los grandes compositores".