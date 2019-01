Maroto: "Hay asociaciones de mujeres que viven del chiringuito de la subvención"

"Si el voto de centroderecha está unido será más fácil tener a España unida. En el PP no debe sobrar nadie. Nosotros llamamos a personas que votan a otras opciones para que no dividan el voto", destaca Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP.

"La izquierda quiere vender el hecho de que en la esencia del hombre está maltratar a la mujer"

Sobre la gestión de Mariano Rajoy en el terreno de violencia de género considera que gracias a él "el Gobierno entendió que las mujeres sufren violencia por le hecho de ser mujeres". "La izquierda quiere vender el hecho de que en la esencia del hombre está maltratar a la mujer", lamenta.

Sí considera que es necesario proteger a las mujeres de esa violencia por el hecho de serlo y descarta la propuesta de Vox de cambiar la ley. "Yo no sé que les pasa a Vox con los homosexuales pero está claro que no les gustan un pelo", añade.

Señala que "hay asociaciones de mujeres que viven del chiringuito de la subvención. Lo que he observado es que no comprenden nada porque no han estudiado este asunto a fondo", destacaba.