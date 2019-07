LA MINISTRA SE TOMA 'UN CAFÉ CON SUSANNA'

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, considera "impensable comprender que la política no pueda resolver la expresión de la voluntad popular de los ciudadanos". Asegura que el PSOE nunca ha tenido intención de repetir elecciones y desde el primer momento han intentado que hubiera gobierno. "El problema es que hay algunas formaciones políticas que no quieren un Gobierno de Pedro Sánchez, pero ¿a quién quieren investir?. No hay otra alternativa que dejar que Sánchez gobierne", manifiesta.