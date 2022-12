Espejo Público

El exministro de Educación y catedrático de Sociología, José María Maravall, considera que no puede juzgar si es delito de rebelión o no, pero considera que hay delito si éste es contestado con un Estado de sitio. Afirma que la regulación de la rebelión es muy diversa en cada país. No le gustaría que se impusiese el victimismo y que el problema suponga una rendición a los independentistas. Considera que la Constitución del 78 estaba muy bien diseñada y que el problema comenzó en el año 1980 con la elaboración del Estatuto Catalán. Expresa que hay que buscar una descentralización política, pero no había que confundir un proceso de descentralización con un proceso de acomodo de los nacionalismos, "tendría que dar cierta singularidad al País Vasco y Cataluña".