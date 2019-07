Asegura John de Zulueta que ahora mismo España está creciendo a un 2,4%, un porcentaje de crecimiento más alto que el de Alemania e Italia, "a pesar de no tener políticos funcionando". Revela que desde el Círculo de Empresarios han hecho una encuesta a profesionales de todo el mundo y en España la preocupación fundamental de este colectivo es la inestabilidad política y la corrupción.

Alaba la reforma laboral y cree que ha ayudado a que crezca el empleo. "Hay 3 millones de parados y ese es el problema más grave para el país", destaca. Pone de manifiesto que en España existen 6.500 millones para formar a los parados. "Ese dinero no sirve para nada porque solo el 2% de los que están adscritos al INEM se colocan en trabajos. Los cursos no están bien hechos porque en otros países como Austria colocan a un 90%. Hay que replantearse las oficinas y los cursos que no están pensados para un mundo digital", destacaba.

Pone de manifiesto que los puestos más demandados actualmente en el mundo laboral son los relacionados con el : 'block chain' (criptomonedas) y la ciberseguridad. "Las carreras con más salida son las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. China, India y EEUU tienen a la mayoría de sus estudiantes cursando esas carreras", destacaba.

Sobre la situación actual de formación de Gobierno considera que debería hacer una gran coalición entre 3 partidos: PP, PSOE y Ciudadanos. Considera además que los socialistas podrían gobernar solos con un acuerdo programático ya que ante una nueva convocatoria electoral teme que surgiría la misma situación de bloqueo.

De Zulueta considera que "la mejor manera de subir los sueldos en España es bajando el paro". "Cuando hay menos paro el empresario tiene que pagar más para encontrar trabajadores", sostiene.

Destaca que los sectores punteros de la economía española son: el turismo y la automoción. Sobre la automoción señala que es un mercado con tendencia de recortes "ya que la gente se hace mayor y se compran menos coches. Por lo que hay confusión con el eléctrico y el diésel". Cree que el gran reto de la economía española es la creación de negocios digitales de cara al futuro".