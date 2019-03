Fernando Savater: "El separatismo es un enorme atentado contra los derechos y el nacionalismo la cosa más insoportable que hay"

Este miércoles se toma un café con el escritor y filósofo, Fernando Savater.

El jueves 19 de octubre a las 10 de la mañana expira el plazo dado por el Gobierno a Carles Puigdemont para que conteste si ha declarado o no la independencia en Cataluña. Puede ser, entonces, que proclame la república catalana y a partir de ahí convoque elecciones constituyentes, según está previsto en la hoja de ruta. Sobre esta posibilidad Savater responde con humor diciendo que "puede que proclame que la Tierra es plana" y asegura que "ni la CUP ni Puigdemont tienen poder ni capacidad, más que la autorreconocida, para proclamar la república".

Sobre el coste del trámite y el vaticinio del final confiesa "no saber", y asegura, en palabras de un amigo, que "hay cosas que acaban mal o no acaban, y esto es el claro ejemplo".

El propio Pablo Iglesias, desde Podemos, critica la decisión de la jueza y dice que "aquí hay división de poderes" a lo que Fernando Savater contesta que "por desgracia, en este país hay mucho sinvergüenza y todos tienen alta voz".

Habla sobre su estancia en la cárcel por sus ideas políticas, "ellos no son presos políticos, yo sí lo he sido y puedo hablar", asegura el escritor y filósofo, "ellos son manipuladores políticos", porque según Savater "los que han usado como escudos a niños son manipuladores, no presos políticos"

¿Qué le diría a esos dos millones de personas que acudieron a votar el pasado 1 de octubre? ¿Y a aquellas que salieron el pasado martes a pedir la libertad de los 'Jordis'? "Lo único que puede hacer uno es aclarar sus ideas, pero luego está la pedagogía de los hechos. Nadie puede creerse semejante estupidez", según Fernando.

Fernando Savater es contundente: "Estamos en un Estado de Derecho y es asombroso que la gente se queje de aplicar la ley".

"El problema de la crisis catalana ha bebido, también, de la crisis económica e institucional española y se han cuestionado muchas estructuras en este proceso", asegura Susanna Griso, y Savater añade que "también de la corrupción". Y la respuesta desde el soberanismo es que Mariano Rajoy ordena la detención de los 'Jordis', se presupone que Fiscalía sigue órdenes del poder político y la jueza Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, está secundado esas órdenes. Fernando Savater lo compara con la situación similar del País Vasco asegurando que "ya hemos pasado por quién es jueza bueno y malo dependiendo de lo que convenga".