Cuca Gamarra: "Nadie entendería que en Madrid gobernara Carmena porque Ciudadanos y Vox no se pongan de acuerdo"

Confirma que en Murcia está encaminado el preacuerdo entre PP y Ciudadanos para que Fernando López Miras sea presidente de la Comunidad. "El acuerdo en la Asamblea de Murcia ya ha sido un paso importante pero las próximas 48 horas son determinantes para todo", señala.

Considera que existen unos presupuestos del cambio en Andalucía y "lo más importante de esos presupuestos es que van a suponer la bajada de impuestos". Explica que el acuerdo recoge la reducción de entes públicos y una administración más reducida. "Creo que ningún andaluz hubiera entendido que después de un gobierno tan esperado se bloqueara porque no salieran adelante unos presupuestos para Andalucía", determina.

Sobre el futuro del Gobierno en Madrid cree que hay 3 partidos de centroderecha que están llamados a entenderse. "Debemos ser serios para no defraudar a los madrileños", afirma. "Ciudadanos no podría explicar a sus votantes que Carmena siga siendo la alcaldesa de Madrid porque no habla con un partido que apoya un acuerdo. Si miramos en el ámbito europeo el partido del que forma parte Ciudadanos habla con Vox", señala.

Uno de los momentos más difíciles para Gamarra fue dejar su candidatura como alcaldesa de Logroño y encabezar la lista del Congreso de La Rioja. La definen como una candidata 'sorayista' que acude en ayuda de Casado y se disputará el cargo con Cayetana Álvarez de Toledo, aunque ella matiza que nos e matiza nada con nadie.

Reafirma que el PP no se va a abstener para favorecer a Sánchez. "Podríamos estar en un Goberno estable de Rajoy al frente pero Pedro Sánchez no lo quiso.A Sánchez se le pilla rápido y sus acuerdos con populistas y Bildu siguen estando ahí", señala.