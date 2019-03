Antonio Banderas: "Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora"

El teatro de Antonio Banderas se abrirá el próximo otoño con el musical 'A Chorus Line', un espectáculo en español con el que también le gustaría hacer las americas. El actor no quiere "que Málaga solo huela a protección solar" y apuesta por que sea un referente en el arte. No lanza este proyecto para ganar dinero y advierte que si se producen dividendos se reinvertirán en el teatro.

A Banderas no le gusta hablar de política. "No me quiero unir a la cacofonía nacional de los temas políticos en la que se trata de crear una cierta dependencia con el pueblo en busca del voto", destaca. "Somos más felices dando un paseo, viendo una película, yendo a un teatro o pasando tiempo con nuestros hijos que hablando de política", sostiene.

La 'fake new' sobre el beso de Heidi Klum

Considera que el auge del uso de las redes sociales y de las 'fake news' "ha creado un espejo enorme que nos devuelve una imagen muy fea". La solución a esta inmediatez de la información está en recurrir a los clásicos y en la formación de los jóvenes. Ve con asombro cómo proliferan las noticias falsas. Recuerda cómo estando en la última gala de los Globos de Oro compartió mesa con Heidi Klum y un periodista contó la noticia de que a Antonio Banderas le había molestado que la modelo se besara con su novio en su presencia.

El intérprete internacional presenta su novena película con Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria'. Se trata del trabajo más autobiográfico del manchego en el que de algún modo Banderas hace el papel del director. Confiesa que ha sido complicado llegar al papel pero al final "ha sido un rodaje idílico". "Es una película que está llena de las cosas que no se dijeron y se deberían haber dicho, de las que no se hicieron y se deberían haber hecho". Pone en valor la personalidad de Almodóvar como autor. "Es innegable la lealtad que ha tenido Almodóvar con su propia obra. Es algo que no existe en el mundo del cine. Es para quitarse el sombrero", subraya.

Ve con asombro los acontecimientos que se están produciendo en torno a la figura de Franco. "Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Es un tema muy extraño", lamenta. Cree que en España se produjeron acontecimientos muy duros que afectaron a mucha gente de ambos bandos. "El olvido no es una opción pero el perdón sí es algo que tengo encima de la mesa y es necesario para seguir viviendo y comunicándonos unos con otros".

Antonio Banderas reconoce que el infarto le ha cambiado la vida. "Estar cerca de la muerte cambia cosas, te apegas más a la vida. Lo que no quiero es vivir muerto, no solamente no he bajado el ritmo, lo he subido más. Si me tengo que morir antes me moriré, pero con las botas puestas haciendo lo que tengo que hacer".