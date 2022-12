Triste comienzo de curso en el colegio de Ruth y José en Huelva

El colegio García Lorca es el lugar donde acudirían los pequeños Ruth y José al comienzo de este curso. En Espejo Público hemos hablado con el director del centro quien ha confirmado que se trata de un día muy duro. "Es un día triste para la comunidad educativa".

"Me gustaría transmitirle a Ruth que desde el centro, la comunidad educativa, los padres, los maestros y los 775 alumnos estamos con ella, no está sola", dice Pepe, el director del centro García Lorca. El colegio ha solicitado la presencia de un psicólogo para afrontar todos las posibles incidencias que se pudieran producir.

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan en este primer día de colegio los profesores y los alumnos del colegio, es conocer las razones por las que Ruth y José no acuden a clase. "Los psicólogos nos han dicho que lo primero que tenemos que hacer es decirles la verdad a los niños. No se les puede crear falsas expectativas. No se les va a decir de forma brusca, pero no se puede mentir a los niños", ha asegurado el director del centro.