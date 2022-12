"A Teresa le daremos todos los medios que sean necesarios"

Al doctor Santiago Yus le toca estar de guardia en el hospital Carlos III donde se encuentra ingresada la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Ha hablado con Espejo Público y ha negado aquellas informaciones en las que se aseguraba que personal sanitario no quisiera entrar a atenderla por miedo. "Es evidente que hay preocupación entre el personal sanitario pero se le va a prestar la asistencia que sea necesaria. Desmiento esta información. A Teresa se le dará todos los medios de soporte orgánico que necesite".

"Buscamos el menor riesgo para el personal, pero entramos en la habitación las veces que sean necesarias con todo el material necesario". El doctor Yus reconoce que nada ha cambiado en cuanto a las medidas de seguridad, tras las críticas realizadas por el personal sanitario. "Nada ha cambiado, pero no me voy a quejar más. Me cambiaré el traje hasta que pueda hacerlo con los ojos cerrados".