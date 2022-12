Un tercer premio de la lotería le cambia la vida a una pareja de chatarreros

A Carlos le ha tocado el tercer premio. 50.000 eyros que se quedan en 40.000 tras pasar por Hacienda. ha sido su primer golpe de suerte en mucho tiempo. Carlos y Vanessa sobreviven con la chatarra y con una pensión muy baja. Gastar 20 euros en un décimo era un lujo que no se podían permitir. Pero Carlos tuvo un pálpito. "Vanessa me dijo que no, pero cuando ella se fue al servicio, me dí la vuelta y compré el número", dice.

La vida de Carlos ha sido muy dura. Fue dado en adopción. La familia con la que se crió le echo de casa y acaba de encontrar a sus padres biológicos. Cree que este tercer premio va a cambiar su vida. Ya sabe en qué lo va a gastar. "Me he comprado u ncoche de segunda mano y le he dado un dinero a mi padre que cobra poco y me ha ayudado siempre y a mi suegro lo mismo". Pero tras siete años en el paro viviendo en la calle y pidiendo limosna lo tiene claro. "Prefiero encontrar trabajo que un dinero de estos".