Los taxistas de Marbella en pie de guerra contra una empresa de ocio local

Una empresa de ocio de la Costa del Sol, que incluye entre sus servicios el transporte gratuito en coche de sus abonados, denuncia el destrozo de uno de sus automóviles el pasado lunes cuando una de sus furgonetas comenzó a arder. Según la investigación, una o varias personas colocaron una botella con gasolina en una de las ruedas del vehículo. Un acto vandálico que no pilla por sorpresa a la empresa.

Un capítulo más en la guerra que el sector del taxi mantiene con todas las plataformas que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros. "Condenamos todas las agresiones, pero esta empresa realiza un servicio que supone para nosotros una competencia desleal", aseguran desde el sector del taxi. Según ellos resalizan un servicio que no podrían hacer al no tener licencia para operar fuera del término de Marbella.

Desde la empresa se defienden asegurando que no son competencia desleal, "No recogemos a nadie que no esté registrado en el club y no le llevamos a ningun sitio que no pertenezca al club", asegura Tatiana González, portavoz de "Más que ocio".