"Siempre soñé con un reportaje como el del aniversario de Doña Letizia"

Ha estado pegado a Su majestad el Rey como fotógrafo oficial los últimos 34 años. Manuel Hernández de León acaba de jubilarse y ha estado con nosotros en Espejo Público para hablar de las recientes fotos que la Casa Real ha publicado con motivo del 40 aniversario de Doña Letizia.

"Este es un reportaje que yo siempre intenté hacer, pero no he tenido nunca la posibilidad de hacerlo", ha asegurado. Ha reconocido que se trata de un trabajo "perfecto". Manolo o "manolín", que es como en ciertas ocasiones le llamaba Su majestad el Rey, ha confirmado que él nunca firmó un contrato de confidencialidad con la Casa Real (Cristina García Rodero, la autora de las fotos de Doña Letizia, ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad, de ahí que no conceda entrevistas).

"No tengo ningún álbum particular de fotos con el Rey", ha asegurado, al tiempo que considera que "Doña Cristina es muy fotogénica". En cuanto a Don Juan Carlos, Hernández de León asegura que se trata de una persona "espontánea que te ayuda mucho con las fotos porque entiende de esto. Nos ha salvado de más de un apuro a los gráficos".