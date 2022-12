"Seguimos sin saber nada de los niños y debemos tener esperanza"

"Nosotros tenemos que ser el primer ejemplo de serenidad y tranquilidad", ha confesado Esther, la portavoz de la familia. "Los niños todavía no han aparecido y nada nos hace sospechar de que no puedan estar bien". A pesar de la detención de José Bretón, la familia sigue defendiendo la inocencia del padre, ya que "todos somos iocentes hasta que no se demuestre lo contrario", ha afirmado.

La Policía ha trasladado un georadar a la finca paterna de José Bretón ya que se ha detectado un reciente movimiento de tierras y los perros han descubierto rastro de los pequeños en el lugar.