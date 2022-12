Roberto Manrique: "¿Como le voy a dar la mano al que quemó las mías?"

Roberto Manrique trabajaba en Hipercor el 19 de junio de 1987 cuanto estalló un coche bomba en el parking de este centro comercial que le costó la vida a 21 personas y causó 45 heridos. Cuando estén a punto de cumplirse 25 años de este atroz atentado, Roberto se ha reunido en prisión con uno de los autores materiales de esta masacre, Rafael Caride Simón.

"El encuentro me lo pidió él, no yo, asegura Roberto quien ha querido defenderse de los los que le han criticado por erse cara a cara con un asesino de ETA. "Hay mucha gente que solo busca problemas. Me he estado preparando durante un año para este encuentro y no creo que le haya faltado a nadie. Quien ha querido saber mis razones, las ha entendido prefectamente cuando se las he contado".

Roberto asegura que no le estrechó la mano a Caride Simón, "¿Cómo le voy a estrechar las manos al que quemó las mías?. Yo solo doy la mano a mis amigos", al tiempo que ha reconocido que el etarra no le pidió perdón, "pero sí se mostraba arrepentido".