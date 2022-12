¿Quién es quien en el juicio de Marta del Castillo?

Miguel Carcaño es el protagonista de toda la historia. Este joven sevillano era el amigo y ex novio de Marta del castillo. Está acusado de dos delitos de agresión sexual, asesinato y profanación de cadáver. No tiene coartada y la fiscalía pide para él una pena de 52 años de cárcel. Por su parte, su abogada pedirá solo un delito por homicidio involuntario.

Samuel Benítez Pérez se enfrenta a 5 años de cárcel por un delito de encubrimiento y profanación del cadáver. Su coartada deberá ser ratificada en el juicio, pues asegura que estaba lejos de Sevilla, en Montequinto, la noche en que asesinaron a Marta del Castillo.

Francisco Javier Delgado es el hermano de Miguel Carcaño. Asegura que se encontraba en el bar del que es socio la noche de autos y la fiscalía pide para él 8 años de cárcel por encubrimiento, profanación del cadáver y amenazas a Samuel para que se deshiciera del cadáver de Marta.

Por último, María García Mendaro era la novia de Francisco Javier y su declaración no deja de ser sorprendente. Asegura que no se enteró de nada de lo que ocurría en la casa de León XIII, a pesar de encontrarse en el citado lugar. Dice que no escucho nada de lo que allí ocurría. Se pide para ella 5 años de cárcel por encubrimiento y profanación del cadáver.