¿Quién mató a Vanessa?

Borja y Vanessa eran una pareja de policías de Logroño que, en un momento determinado, decidieron separarse de mutuo acuerdo, establecieron que la custodia de la hija de ambos sería para él, pero tiempo después Vanessa intentó recuperarla. Según la acusación esta sería la razón por la que Borja habría cometido el crimen.

Sin embargo, la versión del ex marido es muy diferente, "según la autopsia, Vanessa murió por inmersión en el río Ebro y no había rastros de violencia", se defiende Borja. "No he hecho nada. No hay ninguna prueba de que yo matara a mi esposa. Tengo la conciencia tranquila". Borja ingresó en prisión antes de que se encontrara el cuerpo de su mujer para quedar, meses después, en libertad bajo fianza. "Quiero que se haga una investigación de verdad porque yo no he hecho nada", asegura.

Según la investigación, en las uñas de Vanessa se encontraron restos de adn de mujer que nunca fueron cotejados. Hay dos autopsias contradictorias, en una se habla de que la posible causa de la muerte es la sumersión, mientras que en la otra autopsia se dejan abiertas varias posibilidades sobre la muerte de Vanessa sin dar datos concretos.