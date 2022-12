¿Qué pasó entre Juan Carlos y Ana?

Juani y Agustín son los padres de Juan Carlos, el joven jienense que se enfrenta a una condena de 14 años de prisión acusado de retener, agredir y amenazar a Ana Beltrán, su ex pareja. "Mi hijo no es ni maltratador, ni violento", asegura Juani. Según la familia de Juan Carlos, Ana le estuvo persiguiendo ya que "no aceptaba que la hubiera dejado". Mientras, Cristina, actual pareja de Juan Carlos, corrobora esta versión de la familia, "he denunciado a Ana por amenazas. Espero que se haga Justicia con Juan Carlos", sentencia.

Asimismo, una testigo protegida, ha declarado sobre una supuesta agresión anterior que fue la propia Ana la que se cayó por las escaleras. Juan Carlos no hizo nada".



Por su parte, Ana asegura que su denuncia está muy clara. "Él es el que estaba obsesionado conmigo, me dio una aliza de muerte y si no me escapo, seguro que me mata. Entiendo que su familia quiera defenderle, pero las heridas no me las he hecho yo".