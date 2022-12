Ya se puede recetar el nuevo medicamento contra la hepatitis C

Es el día más esperado para muchos enfermos. El Simeprevir, el fármaco contra la hepatitis C, ya está a la venta. Los médicos aseguran que no cura a todos los pacientes porque hay países donde ya están apareciendo resistencias al medicamento por parte del virus. Según los ensayos clínicos el porcentaje de enfermos a los que puede curar es de entre el 80 y el 90 por ciento pero también depende del estado del paciente. Si está en las fases 3 y 4 lo tendrá más complicado.

De los 900.000 enfermos de hepatitis C, unos 3.000 necesitarían con urgencia el nuevo tratamiento porque el anterior no les da resultado. Caso bien distinto es el de sofosbuvir, el fármaco más avanzado para combatir la hepatitis C. La Agencia Europea del Medicamento aprobó el fármaco en enero, pero en España aún no se ofrece en la red pública sanitaria.

Francia ha creado una plataforma europea para combatir su elevado precio. El Gobierno francés exigía una rebaja del precio –un tratamiento completo cuesta casi 60.000 euros– y una posición más fuerte frente al laboratorio que la produce, el norteamericano Gilead. Pese a que la propuesta francesa tenía el apoyo de quince países de la UE, finalmente los Veintiocho rechazaron la idea, considerando que ya existen otros instrumentos para lograr una bajada del precio de sofosbuvir. Pese a las polémicas, los expertos aseguran que el Simeprevir es la mejor noticia para pacientes con esta patología en 25 años