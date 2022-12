La princesa Corinna asegura que no pretende convertirse en una celebridad

La princesa alemana ha querido aclarar las acusaciones que se vierten sobre ella y ha se ha mostrado contundente al afirmar que no tiene ningún deseo de ser una celebridad. "Hablo ahora porque tengo que defenderme, ya que mi silencio se estaba malinterpretando. Estas serán las últimas declaraciones que haga, porque mi deseo es recuperar el anonimato", afirma en la revista.

Cuenta que el Rey le pidió que buscara un puesto de trabajo a Iñaki Urdangarin y que ella le consiguió un cargo en la Fundación Laureus pero el duque lo rechazó por considerar que los 200 mil euros de remuneración no eran suficientes. "Cuando no aceptó la oferta de Laureus me sentí muy decepcionada. Eso me dejó a mí en una posición muy íncomoda dentro de la Fundación".

Mujer de altos negocios, interfiere con Gobiernos y empresarios, su sede la tiene en Mónaco aunque se considera ciudadana del mundo. "Estoy acostumbrada a moverme en un mundo de hombres, pero, en ningún caso, soy esa mujer fatal con la que me han querido identificar". Asegura que conoce bien España y sólo tiene palabras de gratitud para el Monarca. "El Rey es el mayor valor y el mejor embajador de España en el mundo. Se le admira y reverencia allá por donde va"