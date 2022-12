"En política no te haces rico"

La política no seduce a la población y menos todavía a los jóvenes que, en un 80 por ciento reconocen desconfiar de sus dirigentes. Sin embargo, en 'generación de la crisis', hemos encontrado dos ejemplos que se salen de la norma. Conrado y José lo dejaron todo en la empresa privada para representar a sus ciudadanos en sus respectivos pueblos. Aseguran que no se metieron en política por dinero, "tengo un sueldo normal, cobro 1.200 euros brutos que al final en la nómina viene a ser mil euros, pero tengo un sueldo", afirma José.

A pesar de no tener un gran sueldo, sí tienen una gran responsabilidad. Los jóvenes que se meten en política son una rara minoría. Se enfrentan a diario a los problemas de los ciudadanos y a la desconfianza de su propia generación. "La política local es vocacional, si nosotros no estamos, es que no existe el futuro".

Conrado es alcalde de un pequeño pueblo de Valladolid, pero sigue trabajando en la empresa familiar. Jose aspira a ser alcalde de su localidad y ya lleva una década en política. Ambos reconocen que entrar en política es vocacional y no tiene horarios.