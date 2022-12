"No pierdas los nervios con los niños", le llegó a decir Ruth a José Bretón

Los mensajes encontrados en el móvil de José Bretón retratan una historia de amor y desamor en el seno de la pareja. El día 12 de septiembre, un mes antes de que desaparecieran los pequeños Ruth y José, Ruth Ortiz escribe, "te dije una vez que siempre lucharía por nuestro amor y lo pienso hacer, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero y no te quiero perder. Perdona si te has sentido solo". Ese miso día Bretón viaja a Huelva.

Los siguientes mensajes entre ellos ya reflejan cierta frialdad. Algo ocurre en la pareja. Tan solo cinco días después es Bretón quien le pide una oportunidad a su mujer. "Dime que por lo menos lo vas a pensar hasta diciembre, para que viva con ilusión. Porque si no os tengo, ¿para qué quiero la vida?.

En plena montaña rusa emocional, Ruth cambia radicalmente su discurso anterior. "José, siempre vas a ser el padre de mis hijos, nuestra relación a partir de ahora va a cambiar pero seguiremos viéndonos. Formas parte de mi vida, pero no puedo vivir contigo".

El 21 de septiembre, Bretón asume y habla por primera vez de divorcio. "Buenos días guapísima. Dime cuándo puedes recoger tus casas de las Quemadas y qué quieres hacer con todo lo de la casa pequeña. Tenemos que llevar muy bien el divorcio por los niños".

Cinco días antes de la desaparición de sus hijos, hace un nuevo intento por reconquistar a Ruth. "Siempre estaré a vuestro lado, me lo dicta el corazón". Ruth responde con un enigmático mensaje, "Por mi parte ve tranquilo no voy a hacerte daño. A la gente solo les digo que nos estamos separando, sabes muy bien que soy buena".

Los últimos mensajes que cruzan Ruth y José son del día anterior a la desaparición de los niños. Un último mensaje de Ruth a Bretón nos envuelve en la incertidumbre, "Vale, cuando te llame me lo explicas, no pierdas los nervios con los niños".