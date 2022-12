Pescadores de La Línea se encierran en instalaciones del puerto porque no cobran

La situación de los pescadores de La Línea es desesperada. Muchos de ellos se han visto obligados a encerrarse en instalaciones del puesto para reclamar que se les pague el dinero que se les debe pos su trabajo.

La cuenta de la cofradía se encuentra bloqueada por las deudas que mantiene con las autoridades del puerto por el uso de las instalaciones. hace unoas semanas comenzó la temporada de la melba, una de las más fuertes para los pescadores, y los ingresos que la cofradía ha recibido por las capturas solo han servido para pagar a unos pocos barcos, pero el resto se ha quedado sin cobrar, debido a ese embargo de las cuentas. "Este es un problema más grande que el de Gibraltar, porque allí si no faenamos no cobramos pero aquí hemos trabajado y no cobramos", dice uno de los pescadores.