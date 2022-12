Perfil psicológico de José Bretón

Ya han pasado más de dos meses desde que desaparecieron los dos pequeños de Córdoba, Ruth y José. El presunto culpable de tal desaparición, José Bretón, está encerrado en prisión desde el 29 de octubre y se le está estudiando psicológicamente.

En la cárcel no pasa desaprecibido. Tiene una personalidad marcada por el orden y la limpieza y suele llevar tapadas sus manos con papel para no tocar nada directamente. Su relación con el resto de presos no es nada buena y se queja de su limpieza y educación.

Se cree que puede tener una enfermedad mental o que pueda ser un psicópata. Si fuera lo segundo, podría ser imputable por los presuntos delitos. Cabe destacar que tiene un concepto tan bueno de sí mismo que recomendó a la psicóloga un libro de autoayuda.