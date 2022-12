Una pareja de ancianos, denunciados por esclavizar a más de 30 mujeres

Rosa y Luis son un matrimonio de ancianos que se alejan de ser la típica pareja de ancianos entrañables que cualquiera podamos conocer. Viven en un pueblo cerca de Monzón, en Laluenga y en su casa han pasado cosas terribles. Contrataban a chicas de la limpieza para su domicilio, siempre buscaban a mujeres inmigrantes sin papeles y, una vez en el domiciio, las sometían a todo tipo de vejaciones, malos tratos y abusos. Las mujeres no denunciaban los hechos al no tener papeles y un grueso candado les impedía escapar.

"Me han pasado cosas terribles en esa casa", se lamenta una de las denunciantes. "No me dejaban salir. Tenían la llave debajo de la almohada en su habitación y ni siquiera me podía duchar, porque decían que el agua era cara", prosigue.

Rosa, la anciana acusada, lejos de explicar su versión de los hechos, recibió al equipo de Espejo Público a ladrillazos y piedras, llegando incluso a escupir a nuestro reportero.

Las chicas las buscaba siempre una misma persona. Responde al alias de "el gallo" y es de Barbastro. Actúaba como intermediario y está imputado en el caso. La Guardia Civil, que ya maneja numerosas denuncias de mujeres de muy distinto origen, cree que pueden aparecer nuevas denuncias en cuanto el caso salga a la luz.