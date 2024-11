Olga, vecina de Massanassa, pide desesperadamente ayuda tras perder su negocio por la DANA: "Ahora mismo estoy viviendo gracias a las ayudas de las ONG"

El paso de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre dejó a su paso destrucción y pérdidas incalculables para miles de familias. Entre las afectadas se encuentra Olga, una vecina de Massanassa, que vio cómo el esfuerzo de toda su vida se desmoronaba en cuestión de horas.

Olga, autónoma y madre de tres hijos, había invertido todos sus ahorros en un pequeño comercio de productos latinos, su principal sustento económico. Sin embargo, el agua destruyó su tienda por completo. Después de perderlo todo, al día siguiente descubrió en su extracto bancario que le habían cobrado la cuota de autónomos. "El banco me dice que pueden aplazar tres meses las cuotas pero primero tengo que estar al día, la última no he sido capaz de pagarla", explica Olga, visiblemente afectada.

La situación de los autónomos después de la DANA

A pesar de haber solicitado ayuda al ayuntamiento de Massanassa, Olga asegura que la respuesta ha sido insuficiente. "Me han dicho que primero están atendiendo a las personas que han perdido sus casas. Los autónomos vamos después, pero yo también soy persona y también tengo deudas". Según le informó su gestoría, las ayudas específicas para autónomos afectados por la DANA se activaron el pasado 19 de noviembre, casi un mes después del desastre.

Olga no solo debe lidiar con la pérdida de su negocio y las deudas acumuladas, sino que también ha asumido la responsabilidad de acoger a dos personas que quedaron sin hogar tras la catástrofe. "Ahora mismo estoy viviendo gracias a las ayudas de las ONG", confiesa.

Cuando se le pregunta qué necesita con más urgencia, Olga lo tiene claro: "Necesito trabajar, reconstruir mi tienda. Todo está destrozado. Necesito neveras, computadoras, y cualquier ayuda para empezar de cero". Con la mirada puesta en el futuro, Olga apela a la solidaridad de las instituciones y la ciudadanía para salir adelante. "Cualquier ayuda es importante para mi".

