Obligada a "okupar" otra vivienda tras ser desahuciada

"Cuando me echaron de la casa me quedé en el portal sin lugar a donde ir. Por eso he tenido que ocupar esta vivienda que pertenece al banco", se explica Susana ante los micrófonos de Espejo Público.

Su situación es desesperada y asegura que es la única acción que ha podido hacer, pues no podía quedars en la calle con sus hijos. "Estoy negociando con el banco que nos den un alquiler social para poder vivir de una vez tranquila con mis niños", afirma.

Una vez que la vivienda ha sido ocupada, la Plataforma por Afectados de la Hipoteca busca legalizar esas ocupaciones. Para ello han elaborado un manual en el que se dan consejos de cómo llevar a cabo esta acción.