El 'zasca' de Celia Villalobos a los fichajes del PP: "A ver si le va a pasar como al Real Madrid, que luego ni está en Champions ni en la liga"

"Montesinos no me sustituye a mí sino a Carolina España, yo era la número 2 desde el año 2015", aclaraba la exdiputada sobre el nombramiento del periodista Pablo Montesinos para ser número 1 por Málaga. "Me preocupa el afán de los fichajes, no le vaya a pasar al PP como al Real Madrid que mucho fichaje pero luego no está ni en la Champions ni en la liga", atajaba.

Para Villalobos la política tiene que constar de "un poco más de paciencia". Defiende la política actual como "líquida y fluida". "Esta política tuitera no es buena para los españoles", señalaba. Para Villalobos la política actual necesita "mucha serenidad y gente bien preparada porque el Parlamento es muy complicado".