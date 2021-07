La youtuber cubana Dina Fernández, detenida: "Mamá, no puedo decir dónde estoy, pero estoy tranquila"

En uno de sus últimos vídeos, la youtuber cubana Dina Fernández, conocida como Dina Stars, marchaba en una protesta en La Habana contando lo orgullosa que se sentía de su país. En medio del vídeo unos jóvenes le informan de que dos guardias le siguen la pista muy de cerca. "No me importa, que me cojan ya", decía Dina. Horas más tarde la youtuber era detenida.

Espejo Público ha hablado con Edi, amigo de Dina. Cuenta que tras su arresto se dirigieron hasta a dos estaciones (comisarías) en busca de información sobre su amiga. No les trasladaron ninguna informaci´n y le aseguraban que la joven no se encontraba ahí.

Finalmente Dina llamó a su madre para decirle que se encontraba en buen estado. "Mamá estoy bien no puedo decir donde estoy pero estoy tranquila", le comunicó a su madre en esta llamada.

Por la escasa información que tiene el entorno de Dina, la youtuber ha sido arrestada por una citación oficial: "No hay motivos, ni un abogado, no sabemos dónde está ni en qué condiciones está", lamentan.

