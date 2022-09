Yolanda Moratilla: "A partir de noviembre el precio del gas dará una subida espectacular"

Yolanda Moratilla, profesora de tecnología energética de la Universidad de Comillas, valora positivamente la medida del Gobierno de rebajar el IVA del gas del 21 al 5% ya que "las facturas energéticas van a estar subiendo durante todo el invierno".

Apunta que ya "se ha creado ese déficit de tarifa en el gas que va a los hogares que está topado al 4% pero toda rebaja ayuda porque si no va a llegar un momento que no vamos a poder pagar ni la calefacción ni la electricidad".

Cree que Putin está esperando a la primera nevada que haya en Ucrania para cortar el gas. "En noviembre estarán a 35º bajo cero y ahí cortará definitivamente el gas. Vamos a estar sometidos a unas subidas de precios abismales. Rusia está ganando más que antes cuando traía el 100% y es debido al ascenso de los precios y va a subir todavía más. Nuestro gran problema va a ser ya el tema de los precios", determina.

Explica además que normalmente los precios de la energía son inelásticos. "Tú tienes que usarlo y tienes un rango de estabiliad en cuanto en tanto no te importa pagar 5 ó 10 euros más pero si son 50 ó 100 eso ya te empieza a hacer daño y estamos en el momento que empieza a hacer daño a la población la subida a los precios energéticos y el gas por noviembre dará una subida espectacular".

La docente cree que la propia autoregulación de los precios hace a los usuarios bajar la calefacción en invierno porque habrá mucha gente con problemas en poner la calefacción este invierno.

"El Gobierno está cometiendo errores como el de la cogeneración"

El mayor consumo de gas en España es por industria y la industria por precios ha reducido un 35% la demanda del gas porque no pueden pagar a esos precios. Las empresas cierran y hacen ERTES, apunta la experta. "El Gobierno debería tomar cartas en el asunto y modificar errores como la cogeneración. Lo está haciendo mal. No se puede permitir que la industria por los precios elevados tenga que cerrar o disminuir los ciclos productivos para poder sacar producción adelante. Un 35% de la demanda del gas es mucha reducción, en el plan de contingencia puede estar pero no llegaremos a ello por los problemas estructurales que tendremos por los altos precios".