El vulcanólogo Vicente Soler explica el equilibrio que significará el fin del volcán de La Palma

Hace 2 días que el tremor sísmico, la medida que determina con qué facilidad o dificultad sale el magma, está en sus niveles más bajos desde el inicio de la erupción. Así lo asegura el vulcanólogo del CSIC Vicente Soler. Señala además que la columna eruptiva no tiene la fuerza que tenía antes y eso hace que haya aumentado la mala calidad del aire, "ya que el penacho se tumba". "La dirección del viento del norte propicia esta mala calidad del aire", señala.

El hecho de que la sismicidad haya disminuido significa que no hay procesos de retroalimentación, según explica el experto. "Las lavas que salen son recién fundidas y las más profundas. No se trata de que estén saliendo las últimas lavas pero estamos ante lavas más profundas y la erupción es mucho más tranquila y el penacho no es visible".

Desde que empezó el proceso hasta ahora las aparentes recargas venían precedidas por una fuerte sismicidad, hace días que no alcanza el nivel 5 y ese es el principal factor. "La energía sísmica liberada sigue disminuyendo, la lava puede fluir más sencillamente pero no parece que haya una alimentación sostenida del sistema y esto hace pensar en un inicio del decaimiento de la energía del volcán".

Tal y como explica Vicente Soler "la erupción finaliza cuando la fuerza ascendente del magma se ve compensada por el peso del material ya emitida y se reestablece el equilibrio que existía antes de la erupción". El volcán se duerme cuando se establece el equilibrio y años, en ocasiones miles de años, después se reactiva".

El vulcanólogo mantiene que es difícil establecer un diagnóstico fiable porque "este paciente es inaccesible". "Conviene recordar que incluso cuando el paciente es accesible el margen de error persiste en el diagnóstico, aquí solo vemos los signos indirectos que registra la geofísica y geoquímica. Es cierto que el SO2 (dióxido de azufre) que mide el volcán calculado vía satélite está disminuyendo de forma progresiva y eso de cara al final de la erupción sería un buen signo".

