Habla el viudo del tiroteo de Aranjuez: "Tenía previsto hacer una matanza"

Todo ocurrió en un bloque de viviendas de la localidad madrileña de Aranjuez. El detenido, conocido como 'Juanín', disparó desde el balcón de su casa a las víctimas a muy poca distancia. Los vecinos viven atemorizados por una supuesta venganza aunque la familia del presunto asesino ha desaparecido de la localidad.

De hecho, los familiares de las víctimas creen que el ataque fue planeado. Juanma, marido de Lisette, una de las víctimas, asegura que vio llegar al hermano del presunto asesino cargando el arma y la munición. Señala que le hizo entrega a su hermano del arma y huyó al igual que el resto de la familia, como sabiendo lo que iba a ocurrir a continuación.

Estas son algunas de las declaraciones a 'Espejo Público':

"Yo el domingo estuve en el barrio. Me senté en una de las escaleras fumándome un cigarro y apareció Samuel (hermano de 'Juanín) con su coche. Y llevaba algo en el brazo,, así algo alargado con forma de palo. Lo tenía tapado con una bolsa negra o trapo negro. Llevaba también una especie de riñonera o mochila ancha.

Me imagino que llevaba la escopeta y la munición. Subió a su casa, tardó un minuto y se fue. Yo no me hablaba con esta familia ni hemos cruzado miradas ni nada. Ese día cuando salió dle portal me miró salió del coche y se fue.Él les enseñaba la escopeta con la que arrebató la vida a mi mujer y mi cuñada y con la que tenía previsto hacer una matanza".