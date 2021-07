El vídeo de la agresión homófoba a un camarero en Huelva: "Mi jefe lo vio todo y no hizo nada"

Ya han declarado varios testigos de la agresión que sufrió Luiz Jonas en el establecimiento en el que trabajaba en Huelva. Los hechos tuvieron lugar en un chiringuito de Sanlúcar de Guadiana. El presunto agresor ha presentado una denuncia por las lesiones que asegura que él recibió. Asegura que no inició la pelea y que solo se defendía.

La versión de Luiz Jonas es bien distinta. Asegura que desde que comenzó a trabajar tanto el agresor como su jefe estuvieron burlándose de su condición sexual a través de distintos comentarios. Señala que la pelea se inició cuando su compañero de trabajo pegó a su novio y él se metió en medio para mediar. En ese momento señala que el agresor se refirió a él como "maricón".

Juan Cruzado es el dueño del bar en el que se produjo la pelea. Cuenta que entró 15 minutos antes de que se produjera la pelea y no le dio tiempo a ver lo que estaba pasando porque él estaba dentro de la barra. Desconoce que el empleado que golpeó a Luiz se burlara de él y apunta que ha despedido al agresor.

Luiz Jonas señala que no se siente cómodo trabajando en el establecimiento. "No se puede tapar esa agresión con una nueva oferta de trabajo que es como decir: "Ahora vamos a hacer las cosas bien"". Asegura Luiz que se ha sentido vulnerable y desprotegido en este tiempo. Agradece al cocinero del local que mediara en la situación y consiguiera parar los golpes. "Me ha salvado la vida porque podía haber pasado algo peor", asegura.

Apunta que su jefe apoyaba las bromas homófobas hacia Luiz. Señala también que su superior vio toda la escena y no hizo nada por impedir la agresión homófoba.

