Víctimas de sendos conductores kamikazes exigen Justicia

Mariluz perdió a su hija hace dieciseis meses. Loreto Dolz a su hermano. En el caso de Mariluz, perdió a su hija Sara Martín Díaz, Mosso de Esquadra, cuando circulaba en su moto por la autovía. Un kamikaze chocó frontalmente contra ella. El conductor es de nacionalidad paraguaya, y en cuanto pudo, se fugó a su país para escapar de la Justicia.

"Sin redidencia de legal en España, borracho y conduciendo en direción contraria parece mentira que este sujeto no fuera detenido", se queja públicamente Mariluz.

Sara, la fallecida, era una destacada funcionaria del departamento de Asuntos Internos de la policía autonómica catalana. Sus familiares aseguran que se han ocultado pruebas y creen que se produjeron numerosas negligencias la noche del accidente. "Creemos, sin descartar ninguna otra posibilidad, que por ocultar estos errores, porque la investigación ha sido un completo desastre, se quiere cerrar la investigación", aseguran los familiares.

Por su parte, el hermano de Loreto Dolz fue víctima de otro conductor kamikaze. El culpable fue condenado a 13 años de prisión, pero un polémico indulto estuvo a punto de dejarle en libertad. "Esperamos que el ministro de Justicia no vuelva a pedir el indulto para este asesino", asegura Loreto. "Me queda la sensación después de toda esta lucha, que la muerte de mi hermano no va a quedar impune y agradecer a todos los que nos han ayudado a que esta decisión de indultarlo quede revocada", afirma.