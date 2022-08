Viaje de regreso infernal del Arenal Sound: denuncian lipotimias, vómitos y ataques de ansiedad en el bus

Varios jóvenes denuncian haber vivido un auténtico infierno en el viaje de vuelta a Alicante al terminar el Festival Arenal Sound. Aseguran que el autobús tenía el aire acondicionado estropeado y que tuvieron que soportar aproximadamente en el interior una media hora a unos 40 grados.

Espejo Público ha hablado con Gracia, Ángela y Andrea, tres jóvenes afectadas por el suceso que critican que "el conductor nos decía que no le permitían parar" y que no hizo nada por ayudarles. Narran que muchos pasajeros de ese bus sufrieron lipotimias, ataques de ansiedad, vómitos...

Una de las afectadas explica que cuando subieron al autobús sobre las 13 horas "notamos que hacía muchísimo calor y se lo comentamos al conductor que nos dijo que no nos preocupáramos que el aire iba a funcionar cuando arrancáramos". Sin embargo, según aseguran no fue así. Siendo conscientes de que no podían aguantar todo el trayecto hasta Alicante en esas condiciones llamaron a la Policía.

"No conseguimos salir de Mundiana, iba muy despacio" y según su versión fue en una rotonda en la que vieron a un agente cuando "empezamos a pedir socorro golpeando las ventanas y ahí fue cuando él paró". Nada más salir del autobús "nos tiramos al suelo, la gente lloraba".

La versión de la empresa de autobuses

Espejo Público ha preguntado a la empresa de autobuses por lo sucedido y la versión es contraria. Aseguran que "no hubo ningún tipo de incidente" y destacan que "todos llegaron sanos y salvo". Reconocen que el aire acondicionado se estropeó pero dicen que funcionaba al principio y fue cuando se puso en marcha cuando falló.