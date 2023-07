Verano negro en Málaga: "En mi portal han llegado a defecar"

"Verano" es sinónimo de desenfreno para muchos, pero otros son los que tienen que soportarlo y "echar el freno". Cada noche los vecinos del centro de Málaga se ven obligados a vivir en una continua fiesta e incluso durante los fines de semana la situación se complica aún más. El conocido como turismo de borrachera y las despedidas de solteros son las celebraciones a las que más se enfrentan los malagueños del centro de la cuidad.

Pilar, una vecina del barrio cuenta desesperada la situación que siente de impunidad total "les está permitido hacer todo a cualquier hora de la madrugada". Gritar, cantar y beber en la calle se convierte en la actividad más practicada de los turistas.

Heces y orines

Pilar denuncia que tanto ella como el resto de vecinos no pueden más "en mi portal han llegado a defecar, a orinar... es una vergüenza". Además relata que la mayoría de sus vecinos llevan un horario laboral normal y que esa falta de descanso les está desesperando y pasando factura. "Es imposible, esta noche me he despertado a las tres y a las cinco de la mañana y he tenido que llamar a la policía". Aunque confiesa que no es la primera vez y que se ve obligada a llamar a los agentes continuamente.

"Es como la película de La Purga"

Esta vecina asemeja además la situación que vive con la famosa película de La Purga, "es un todo vale, mis amigos y yo hemos pasado miedo...es una sensación de inseguridad y de impotencia". Cuenta que unos chicos les llegaron a romper la puerta de cristal de su vivienda "como si a partir de las 12 de la noche se pudiese hacer cualquier cosa".

Las denuncias aumentan en julio

En la última semana la policía local de Málaga ha tramitado 142 denuncias tanto a establecimientos como personas por incumplir la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección de espacio público.