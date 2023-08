"Vendimiamos dos semanas antes y recogemos la mitad de uva"

La máquina recorre las hileras de viñas con precisión quirúrgica. Realiza en una sola noche el trabajo que harían 80 trabajadores. Pero la producción es escasa. Los racimos llenos de uvas pesan la mitad de lo que deberían. Cipri, productor de la localidad madrileña de Arganda del Rey sopesa uno de ellos y se lamenta de esas pasas flacas. “Hemos tenido cuatro olas de calor con temperaturas nocturnas extremas. Esto le ha generado un estrés a la planta que ha hecho que la uva madure muy pronto y apenas se haya cargado”. Cipri no duda de la calidad, pero la vendimia será escasa. Y viendo la evolución del precio del aceite, nos preguntamos si sucederá lo mismo con el vino. “No subirá el precio pero el agricultor tendrá la mitad de beneficio, si es que llega a tener alguno”.

“Mi padre me dice que deje el campo cuanto antes”, lamenta Alejandro, un agricultor de 18 años

Alejandro conduce la inmensa máquina vendimiadora. Solo tiene 18 años y estudia para tornero fresador. A pesar de que su familia tiene viñas, es consciente de que no seguirá la tradición: “Mi padre me dice que me vaya lo antes posible. No hay futuro aquí con la subida de precios de los fertilizantes y los combustibles”. A Alejandro le gusta el campo y manejar la máquina, pero no se plantea luchar contra los elementos: inflación, sequía y olas de calor.

“En 20 años la agricultura española no nos dará de comer”

Cipri toma la palabra para seguir con la tónica pesimista del agricultor: “Se ha adelantado la vendimia 15 ó 20 días. Llámalo cambio climático o como quieras pero los agricultores y las plantas estamos siendo los primeros perjudicados. Luego llegará el turno del consumidor. De aquí a 20 años la agricultura española nos dará muy poco de comer. Dependeremos de otros países”.

"Los vinos variarán y no se parecerán a los que conocieron nuestros mayores"

Llegamos a la cooperativa en busca de mejores noticias. Y en un primer momento las encontramos. Jaime, el enólogo cata el mosto de este año. Está satisfecho con su calidad, pero sabe que las temperaturas extremas tendrán consecuencias en el vino tarde o temprano: “la viña es una planta que resiste la sequía pero no las temperaturas extremas. Es posible que en una década los vinos hayan variado y no se parezcan a los que conocieron nuestros mayores”. Disfrutemos a pesar de todo de nuestros grandes vinos. Ya sabe, con moderación.